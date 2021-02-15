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القلق يحاصر نجم ليفربول السابق قبل لقاء لايبزيغ

هامان ليفربول
هامان فاز بدوري أبطال أوروبا 2004-2005 مع ليفربول

القلق يحاصر نجم ليفربول السابق قبل لقاء لايبزيغ

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ليفربول - د ب أ

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أعرب ديتمار هامان اللاعب السابق لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عن شعوره بالقلق على الفريق قبل مباراته المرتقبة أمام لايبزيغ في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وأوضح النجم السابق في تصريحات لصحيفة "لايبزييغر فولكستسايتونغ" أن ليفربول يفتقد حاليا الانتعاش في الملعب والقدرة على السيطرة وفرض أسلوبه على مجريات اللعب.

وأشار : خلال فترة تألق ليفربول خطف الأنظار من الجميع وأصاب منافسيه بالصدمات. وفي الوقت الحالي ، يحتاج ليفربول لبذل جهد كبير للغاية إذا أراد تحقيق الفوز.

وأشار هامان إلى أن الإصابات العديدة في صفوف الفريق لعبت دورا في تراجع مستوى الفريق هذا الموسم كما أن اللاعب تياغو الذي عاد لصفوف الفريق قبل أيام وذلك بعد تعافيه من الإصابة لم يندمج مع الفريق حتى الآن.

ويلتقي ليفربول فريق لايبزيغ الألماني الثلاثاء بالعاصمة المجرية بودابست في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال، وقال هامان: لايبزيغ يمتلك فرصة هائلة لاجتياز عقبة ليفربول وبلوغ دور الثمانية للبطولة.

وأشاد هامان بتطور مستوى لايبزيغ ، وأضاف: إنه فريق مستقر بشكل مدهش ويفوق توقعاتي. كل لاعبي الفريق يكملون بعضهم البعض ، وكل منهم يساهم في أن يكون الآخر أفضل.

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