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إنتر يهزم لاتسيو وينتزع صدارة الدوري الإيطالي

من لقاء إنتر ولاتسيو

إنتر يهزم لاتسيو وينتزع صدارة الدوري الإيطالي

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روما - د ب أ

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انتزع فريق إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه لاتسيو 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز روما على أودينيزي 3 - صفر وأتالانتا على كالياري 1 - صفر وسامبودريا على فيورنتينا 2 - 1 وساسولو على كروتوني 2 - 1.

وسجل أهداف إنتر ميلان روميلو لوكاكو (هدفين)في الدقيقتين 22، من ركلة جزاء، والأخيرة من الشوط الأول ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 64، فيما سجل هدف لاتسيو جونزالو إسكالانتي في الدقيقة 61.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام ميلان وتوقف رصيد لاتسيو عند 40 نقطة في المركز السابع.

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