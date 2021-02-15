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بوكيتينو يثق في قدرة مبابي على تهديد برشلونة

مبابي
مبابي سجل هدفين فقط في دوري أبطال أوروبا

بوكيتينو يثق في قدرة مبابي على تهديد برشلونة

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برشلونة - رويترز

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ستتركز الأضواء على كيليان مبابي‭ ‬مهاجم باريس سان جيرمان عندما يواجه مضيفه برشلونة في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء في غياب زميليه نيمار وأنخيل دي ماريا لكن المدرب ماوريسيو بوكيتينو يثق أن اللاعب الفرنسي سيرتقي لمستوى التوقعات.

ورغم تصدر مبابي قائمة هدافي دوري الدرجة الأولى الفرنسي برصيد 16 هدفا هذا الموسم فإنه أخفق في التألق في دوري الأبطال حيث سجل هدفين فقط ولم يهز الشباك في أدوار خروج المغلوب منذ الفوز 2-صفر على مضيفه مانشستر يونايتد في دور الستة عشر في 2019، لكن بوكيتينو، الذي يتوقع أن يشرك ماورو إيكاردي وبابلو سارابيا أو مويز كين إلى جوار مبابي البالغ من العمر 22 عاما، عبر عن سعادته بالمستوى الذي بلغه المهاجم الفرنسي.

وأضاف بوكيتينو الذي تولى المسؤولية بعد إقالة توماس توخيل في بداية العام في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: نفتقد بالطبع لاعبين بارزين لكن الفريق وباقي اللاعبين يتحلون بالمسؤولية، أما بالنسبة لمبابي أتوقع منه دائما ما أتوقعه من اللاعبين الكبار وأنا سعيد بأدائه منذ وصولي.

وأصيب نيمار في الفخذ في انتصار الأسبوع الماضي في كأس فرنسا على كان بينما يعاني دي ماريا من مشكلة مماثلة تعرض لها في الانتصار في الدوري على مضيفه مرسيليا في السابع من فبراير .

وبينما سيرحب بوكيتينو بعودة الحارس الأساسي كيلور نافاس قال المدرب الأرجنتيني إنه لم يحسم أمره بعد بشأن مشاركة لاعب وسط منتخب إيطاليا ماركو فيراتي الذي غاب عن الانتصار 2-1 مطلع الأسبوع في الدوري على نيس بسبب إصابة في الفخذ.

ولم يتقابل باريس سان جيرمان وبرشلونة منذ خسارة بطل فرنسا1 -6 في كامب نو في دور الستة عشر في 2017 بعد أن كان قد فاز ذهاباً 4-صفر.

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