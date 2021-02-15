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زيدان: أشعر بالضيق والقلق

زيدان خلال مباراة ريال مدريد وفالنسيا

زيدان: أشعر بالضيق والقلق

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مدريد - رويترز

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عبر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن ضيقه وقلقه من قائمة الإصابات المتزايدة في صفوف فريقه بعد إصابة المدافع داني كارفاخال في الفوز 2-صفر على بلنسية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد ليرتفع عدد المصابين إلى ثمانية لاعبين في مرحلة مهمة من الموسم.

وعاد الظهير الأيمن كارفاخال إلى المباريات بعد غياب أكثر من شهر بسبب إصابة عضلية لكنه خرج مصابا في الدقيقة 28 لتتقاقم المشاكل في خط ظهر ريال مدريد بعد إصابة مارسيلو يوم الثلاثاء الماضي وخضوع سيرجيو راموس لجراحة في الركبة في الأسبوع السابق.

وقال زيدان بعد فوز سهل على ملعبه ليعود ريال مدريد للمركز الثاني برصيد 49 نقطة من 23 مباراة متأخرا بخمس نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر الذي لعب 21 مباراة : لا أفهم ما يحدث. تعرضنا لإصابات كثيرة وبدأت أشعر بالقلق. عاوت إصابة سابقة داني كارفاخال وأشعر بالأسف من أجله لأنه كان يشعر بأنه في حالة جيدة ويقدم أداء طيبا. إنه لاعب مهم للفريق. أشعر بالضيق دائما حين نخسر جهود أي لاعب.

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