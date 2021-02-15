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فولهام يعلن إصابة مهاجمه ميتروفيتش بفيروس كورونا

ميتروفيتش
ميتروفيتش في مباراة سابقة مع فريقه

فولهام يعلن إصابة مهاجمه ميتروفيتش بفيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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أعلن نادي فولهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في وقت متأخر من يوم السبت أن ألكسندر ميتروفيتش أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" سريع الانتشار.

وكشف فولهام عن إصابة ميتروفيتش بالعدوى عبر موقع تويتر قبل مباراته أمام إيفرتون والتي انتهت بفوزه 2-صفر وهو انتصاره الأول بعد 12 مباراة لم يعرف خلالها طعم الفوز.

وكان ميتروفيتش وهو صربي ضمن اللاعبين الذين خالفوا الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار العدوى بالفيروس لدى ظهوره في تجمع عشية العام الجديد.

ويحتل فولهام المركز 18 بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز العشرين برصيد 18 نقطة من 23 مباراة ويتخلف بفارق سبع نقاط عن منطقة الأمان.

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