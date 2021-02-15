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كلوب يعلق على أنباء استقالته

كلوب
يورغن كلوب

كلوب يعلق على أنباء استقالته

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لندن - رويترز

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أنهى يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الاثنين تكهنات بشأن احتمال رحيله عن بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب تراجع المستوى مؤخرا قائلا إنه عازم على تحسين حظوظ الفريق.

وخسر ليفربول 3-1 يوم السبت أمام مضيفه ليستر سيتي ليحتل المركز الرابع بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر كما لعب ليفربول مباراة أكثر من سيتي مما اثار تكهنات عن احتمال رحيل كلوب عن النادي.

وأظهر مشجعون مساندتهم للمدرب الألماني البالغ من العمر "53 عاما" برفع شعار "لن تسير وحدك أبدا" خارج ملعب آنفيلد.

وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال الثلاثاء :أنا ممتن جدا لهذه المساندة. أدعوكم لعدم القلق. الشائعات عن استقالتي أو التوقف لفترة عن التدريب كلها غير صحيحة. لا أحتاج لفترة راحة. الكل يعرف مدى صعوبة الظروف التي نمر بها لكنها لم تكن مجرد ثلاثة أسابيع. كانت أطول من ذلك. أعمل منذ 30 عاما في كرة القدم. لا داعي للقلق. اللحية تزداد شيبا ولا أنام كثيرا لكني مفعم بالطاقة.

وأرجع كلوب سبب تراجع نتائج ليفربول مؤخرا إلى الأخطاء الفردية أكثر منها تراجع الأداء الجماعي وقال إن الفريق مفعم بالثقة قبل مواجهة لايبزيغ في مباراة نقلت إلى المجر بسبب قيود السفر بين ألمانيا وبريطانيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وأضاف : الحالة المزاجية جيدة. نحن مستعدون للمواجهة. بالطبع لا نشعر بالسعادة لوجودنا في المركز الرابع في الدوري الممتاز وبحصولنا على 40 نقطة فقط. لكننا سنجد حلا لهذا الموقف.

وقال كلوب إن لاعب الوسط نابي كيتا عاد إلى التدريبات بعد تعافيه من إصابة في الكاحل لكنه لن يسافر مع الفريق إلى المجر.

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