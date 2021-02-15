كونتي يتحدى لوكاكو لمواصلة مستوياته القوية

تحدى أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان المهاجم روميلو لوكاكو لتقديم المزيد من العروض مثل ما قدمه يوم الأحد عندما سجل هدفين ليقود فريقه للفوز 3-1 على لاتسيو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.



وفتحت هزيمة ميلان المفاجئة أمام مضيفه سبيزيا يوم السبت الباب أمام إنتر لتجاوز منافسه إلى الصدارة، وهو ما فعله بفضل ثنائية لوكاكو وهدف لاوتارو مارتينيز.



وسلط كونتي الضوء على مساهمة لوكاكو مهاجم بلجيكا، بعد أن رفع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما رصيده إلى 16 هدفا هذا الموسم، وحثه على تقديم مثل هذه العروض في الأسابيع المقبلة.



وأبلغ كونتي شبكة "سكاي سبورت إيطاليا": من المهم أن يعطي لوكاكو هذه الإجابات. في بعض الأوقات يقدم عروضا أقل. نحن بحاجة لهذا اللاعب الذي لعب في مباراة الأحد ومثل هذا الأداء من الفريق.



وتأخر إنتر عن ميلان في أغلب فترات الموسم، ويلتقي الفريقان في قمة ميلانو باستاد سان سيرو الأسبوع المقبل، لكن بعد انتزاعه الصدارة أخيرا، حث كونتي فريقه على ضمان البقاء في هذا المكان.



وأضاف: تصدر الترتيب كان هدفا نسعى خلفه منذ فترة طويلة. حققنا ذلك اليوم أمام فريق ممتاز، أظهرنا قوة ذهنية ونفعل ذلك باستمرارية. أنا سعيد للغاية، لكن هذه يجب أن تكون نقطة انطلاق. ما زال أمامنا الكثير من العمل.