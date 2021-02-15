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ماركو روزه يترك مونشنغلادباخ ويتولى تدريب دورتموند

ماركو روزه
روزه فعل بنداً في عقده يتيح له الرحيل قبل عام من النهاية

ماركو روزه يترك مونشنغلادباخ ويتولى تدريب دورتموند

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دورتموند - رويترز

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أعلن بروسيا مونشنغلادباخ المنتمي لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الاثنين أن مدربه ماركو روزه سيرحل عن النادي ليتولى تدريب منافسه المحلي بروسيا دورتموند بدءا من الموسم المقبل.

وقام روزه، الذي قاد مونشنغلادباخ للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، بتفعيل شرط في عقده يتيح له الرحيل قبل عام من النهاية.

وقال ماكس إبرل المدير الرياضي في مونشنغلادباخ في بيان: للأسف، قرر تفعيل شرط في عقده الذي ينتهي في يونيو 2022 والانتقال الصيف المقبل إلى بروسيا دورتموند.

وتراجع دورتموند، الذي يتولى تدريبه إيدن ترزيتش بشكل مؤقت بعد إقالة لوسيان فافر، إلى المركز السادس بعدما انتصر مرة واحدة في آخر ست مباريات في الدوري.

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