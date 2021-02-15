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مجلس ليفربول يوافق على بناء استاد جديد لإيفرتون

إيفرتون
صورها نشرها موقع نادي إيفرتون لتصميم الملعب الجديد

مجلس ليفربول يوافق على بناء استاد جديد لإيفرتون

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لندن - د ب أ

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وافق مجلس مدينة ليفربول على مخطط نادي إيفرتون المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشأن بناء استاد جديد في براملي مور دوك بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه استرليني.

وبموجب هذه الموافقة أصبح حلم بناء استاد جديد لنادي إيفرتون على أعتاب التحول لحقيقة.

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" الاخبارية أن إيفرتون قدم تقريرا من حوالي 200 صفحة بشأن الاستاد الذي من المقرر أن تبلغ سعته 52 الف و888 مشجع في الموقع التاريخي بالمدينة والمسجل في التراث العالمي.

ووصف إيفرتون هذه الخطوة بأنها حدث مؤثر في تاريخ المدينة ، وقرار هائل لسلطات التخطيط المحلية.

وسيتم النظر في مخطط إيفرتون خلال جلسة خاصة للجنة التخطيط في 23 فبراير الجاري وحال الموافقة فإنه سيتم على الفور تحويل الملف تلقائيا إلى الحكومة المركزية لإتخاذ القرار النهائي.

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