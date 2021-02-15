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مدرب لايبزيغ يحذّر من الاستهانة بليفربول

ناغلزمان لايبزيغ
ناغلزمان يحتضن أحد لاعبي لايبزيغ في مناسبة سابقة

مدرب لايبزيغ يحذّر من الاستهانة بليفربول

متابع الغاء المتابعة

بودابست - د ب أ

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أكد جوليان ناغلزمان المدير الفني لفريق لايبزيغ الألماني يوم الاثنين أنه لا يجب الاستهانة بمواجهة ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، رغم تلقي الأخير ثلاثة هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف ناغلزمان قبل مواجهة الفريقين المقررة الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال: لا يعانون من أزمة في النتائج بدوري الأبطال، وإنما يواجهون ذلك في الدوري الإنجليزي، والآن تركيزهم منصب بالكامل على دوري الأبطال. وسيحاولون التخلص من الأمور السلبية.

وتقام مباراة الثلاثاء في العاصمة المجرية بودابست بدلا من إقامتها على ملعب لايبزيغ في ألمانيا، إذ حالت القيود المفروضة في ألمانيا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، دون دخول ليفربول.

وسيفتقد لايبزيغ جهود صانع الألعاب إميل فورسبيرغ، إذ ما زال اللاعب يعاني من مشكلة في الركبة.

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