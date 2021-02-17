بعد ثلاثية برشلونة.. سان جيرمان يصدم ريال مدريد بسعر مبابي

أكدت تقارير فرنسية، يوم الثلاثاء، أن نادي باريس سان جيرمان قام بتسعير نجمه كيليان مبابي بمبلغ 200 مليون يورو في حال أراد نادي ريال مدريد الإسباني شراء عقده.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية والقريبة من النادي الباريسي: يطلب مبابي راتبا قدره 30 مليون يورو سنويا، المبلغ الذي يبدو مستحيلا بالنسبة لأي ناد بسبب الوضع الاقتصادي الحالي.

وأضافت: اعتقد ريال مدريد أن سان جيرمان سيطلب 150 مليونا لمبابي، لكن الآن رفع المبلغ إلى 200، والحقيقة أن هذا الرقم يكاد يكون من المستحيل على ريال مدريد التعاقد مع الفرنسي في الصيف المقبل، وسيأمل نادي العاصمة الإسبانية في ألا يجدد كيليان عقده لكي يتمكن من المغادرة مجانا في 2022.

وبحسب الصحيفة، فإن ليفربول ويوفنتوس ومانشستر سيتي مهتمون أيضا باللاعب، الذي لم يقرر بعد مستقبله.

وسجل مبابي ثلاثة أهداف في مرمى برشلونة بالمباراة التي كسبها فريقه برباعية لهدف، يوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.