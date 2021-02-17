صراخ وشتائم بين بيكيه وزميله غريزمان خلال مباراة باريس

شهدت مباراة برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء سبابا علنيا بين الثنائي جيرارد بيكيه وأنطوان غريزمان، قبل خسارة فريقهما بأربعة أهداف في مباراة ذهاب ثمن النهائي.

وتألق الفرنسي مبابي في مباراة الفريقين التي أقيمت على ملعب "كامب نو" وأحرز "هاتريك" وسجل زميله مويس كين الهدف الرابع، مقابل هدف لميسي جاء من علامة الجزاء.

واستمع المتابعون في الدقيقة 40 من شوط المباراة الأول تراشقا لفظيا بين بيكيه العائد من الإصابة والفرنسي غريزمان، إذ قال الأول: "اللعنة، إنهم يمتلكون الكرة لوقت طويل ونحن نركض خلفها كالمجانين. في محاولة من المدافع المخضرم لإعادة رباطة جأش لاعبي فريقه وسط هجمات متكررة من الضيوف".

ورد غريزمان على بيكيه قائلاً: "خذ الأمور ببساطة، توقف عن الصراخ بيكيه، ولا تصرخ في وجهي، أنا أيضاً أعاني من الركض" ليرد جيرارد قائلاً: "اللعنة عليك غريزمان، أنا أعاني منذ دقائق، نحن مجانين هنا".