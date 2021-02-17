غريزمان: مبابي سيصل إلى مستوى ميسي ورونالدو

يعتقد أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة أن مواطنه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان يملك الإمكانات للوصول إلى مستوى عظماء اللعبة مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وذلك بعدما سجل اللاعب البالغ عمره 22 عاما ثلاثة أهداف في الفوز 4-1 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وبعدما ساهم كشاب في قيادة فرنسا لإحراز لقب كأس العالم 2018، خطف مبابي الأضواء مجددا في ظهوره الأول في "كامب نو"، وبعد أن تقدم ميسي بهدف، تعادل المهاجم الفرنسي ثم أضاف هدفين بعد الاستراحة.

وأصبح أيضا أول لاعب زائر يسجل ثلاثة أهداف في ضيافة برشلونة بدوري الأبطال منذ فعلها أندريه شيفشنكو مهاجم دينامو كييف في نوفمبر 1997، وهو قبل أكثر من عام على مولد مبابي.

وقال غريزمان زميل مبابي في هجوم منتخب فرنسا: قضى كيليان ليلة رائعة. يملك باريس سان جيرمان نجما للمستقبل وسيكون على نفس المستوى مثل ميسي وكريستيانو.

وكال ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان المديح أيضا لمبابي الذي ساعد الرجل الأرجنتيني على تحقيق فوزه الثاني فقط على برشلونة بعدما قضى سنوات كلاعب ثم كمدرب في غريمه وجاره إسبانيول.

وقال بوكيتينو بعد الفوز في ذهاب دور الستة عشر: من الواضح أن كيليان لاعب كرة قدم رائع، لقد أثبت ذلك بتسجيل ثلاثة أهداف لكنه أظهر أيضا التزامه التام بعد المشاركة في الدور الدفاعي أيضا. إلى جانب الإبداع في تسجيل ثلاثة أهداف، فإنه بذل جهدا ضخما مع الفريق عندما ضغط برشلونة.

وتابع مدرب سان جيرمان: خلال المران الأخير سألني عن عدد مرات فوزي في كامب نو وقلت مرة واحدة مع إسبانيول ولقد أكد لي أني سأفوز للمرة الثانية. إنه لاعب من طراز رفيع.