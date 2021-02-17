في 2017.. برشلونة أوقف صفقة مبابي من أجل ديمبيلي

كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم الأربعاء، أن نادي برشلونة كان قريبا من التعاقد مع كيليان مبابي في 2017، لكنه فضل ضم مواطنه الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وقالت صحيفة "ماركا" في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: الشخص الذي تألق في "كامب نو" بقميص باريس سان جيرمان، كان يمكنه فعل ذلك مع برشلونة، لأن كيليان مبابي كان على بعد خطوة واحدة من التوقيع للفريق الكاتالوني في 2017، إلا أن النادي رفضه، وقرر ضم ديمبيلي.

وأضافت: أكد جونيور مينغويلا، وكيل اللاعبين القريب من برشلونة، أنه تم التفاوض مع مبابي، بعد علمهم بشأن رحيل نيمار إلى النادي الباريسي، وكان اسم النجم الفرنسي على طاولة برشلونة، وفي البدء وافقت إدارة النادي على صفقة التعاقد بالكامل، وتم إعطاء الضوء الأخضر للتوقيع مع مبابي، وأغلق الاتفاق عند 130 مليون يورو بالإضافة إلى 25 مليون كحوافز، على أن يكسب مبابي ما بين 10 إلى 16 مليونا.

وتابع جونيور الذي نشر رسالة "واتساب" تؤكد صحة حديثه: لكن تم تفضيل ديمبيلي فيما بعد على مبابي، وانتهى الأمر بانتقال كيليان، الذي كان يبلغ من العمر "18 عاما" في ذلك الوقت، بالتعاقد مع باريس سان جيرمان، وهو الفريق الذي سجل معه ثلاثية في كامب نو ليلة الثلاثاء، ضمن ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.