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قائد ليفربول يبدي سعادته بالفوز على لايبزيغ

هندرسون ليفربول لايبزيغ
هندرسون يحاول قطع الكرة من أحد لاعبي لايبزيغ

قائد ليفربول يبدي سعادته بالفوز على لايبزيغ

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لايبزيغ - د ب أ

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أعرب جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عن سعادته بالفوز الثمين لفريقه على لايبزيغ الألماني مساء الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتغلب ليفربول على لايبزيغ مساء الثلاثاء في العاصمة المجرية بودابست بهدفي محمد صلاح وساديو ماني ليضع الفريق قدما في دور الثمانية للبطولة.

وقال هندرسون في تصريحات إعلامية بعد المباراة : كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا. مباراة صعبة ، ونشعر بالسعادة للنتيجة النهائية، ومن البداية إلى النهاية. ضغطنا دفاعيا بشكل جيد حقا واستعدنا الكرة. حققنا فوزا جيدا ولكننا حسمنا نصف المهمة فقط.

وقال جوليان ناغلسمان المدير الفني للايبزيغ : قدمنا مباراة استثنائية في الشوط الثاني ولكننا ارتكبنا خطأين كبيرين ، وفريقنا نال العقاب على الخطأين.

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