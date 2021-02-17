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كلوب: ليفربول كان بحاجة إلى الفوز على لايبزيغ

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فريق كلوب عانى من عدة تعثرات في الفترة الأخيرة

كلوب: ليفربول كان بحاجة إلى الفوز على لايبزيغ

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لايبزيغ - رويترز

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أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول، بعدما أوقف سلسلة من ثلاث هزائم، أن الفوز 2-صفر على لايبزيغ الألماني في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم كان هو ما احتاجه النادي تماما.

وأبلغ كلوب الصحافيين بعد الفوز 2-صفر يوم الثلاثاء: كانت هذه المباراة التي نريدها، وكانت المباراة التي نحتاجها، لايبزيغ يمكن أن يكون وحشا، ويفرض تفوقه على المنافسين بالمجهود الكبير وهو فريق بدني قوي. لقد سيطرنا على المنافس بشكل استثنائي وأجبرناه على ارتكاب الأخطاء. أنا سعيد بالأداء.

وعانى ليفربول، الذي توج بدوري الأبطال في 2019 وبالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، في الأسابيع القليلة الماضية، إذ جاءت الخسارة 3-1 أمام ليستر سيتي يوم السبت لتترك كلوب في المركز السادس بالدوري الإنجليزي وبفارق 13 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر الذي يتبقى له مباراة واحدة مؤجلة.

وفند كلوب هذا الأسبوع تكهنات حول إمكانية رحيله عن حامل لقب الدوري الإنجليزي وتعهد بالعودة إلى الطريق الصحيح، وهذا ما حدث يوم الثلاثاء، بعدما سجل مرتين في غضون خمس دقائق بواسطة محمد صلاح وساديو ماني ليحصل على أفضلية كبيرة قبل خوض مباراة الإياب في العاشر من مارس آذار.

وقال كلوب: لقد قدمنا مباراة رائعة وحققنا النتيجة التي نستحقها. دافعنا بشكل رائع وتعافينا بشكل مميز. كانت مباراة صعبة مع الحصول على يومين فقط بعد آخر مباراة، هذه مجرد مباراة الذهاب ونحن نعرف ذلك لكن الكثير من الناس كانت تنتظر تعثرنا مجددا.

وتابع: كنا نلعب بشكل مميز على مدار عامين، وهذا العام نتعرض لبعض المشكلات وهذا أمر مقبول. توقع كثيرون أن نتعثر مجددا لكن الفريق رفض ذلك.

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