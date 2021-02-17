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كومان: لن أكذب.. الفرق بين باريس وبرشلونة "كبير جداً"

كومان بوكيتينو
كومان خلال المباراة التي خسرها فريقه 4-1

كومان: لن أكذب.. الفرق بين باريس وبرشلونة "كبير جداً"

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برشلونة - د ب أ

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اعترف الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم بتفوق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال مباراة الفريقين مساء الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود سان جيرمان إلى قلب تأخره بهدف أمام مضيفه برشلونة لفوز كبير وتاريخي 4 - 1 على الفريق الكتالوني.

وقال كومان، الذي يمر بفترة عصيبة منذ توليه مسؤولية برشلونة قبل بداية الموسم الحالية يجب أن نعترف بتفوق سان جيرمان في هذه المباراة، أظهروا أن فريقهم أكثر اكتمالا من فريقنا.

وأضاف: الهزيمة 1-4 صعبة للغاية. يمكنني الكذب عليكم، ولكن الخسارة بـ4 على ملعبنا جعلت فرص الفريق قليلة للغاية.

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