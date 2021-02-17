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ليفربول يعبر لايبزيغ بثنائية صلاح وماني

ماني خلال لقاء ليفربول ولايبزيغ

ليفربول يعبر لايبزيغ بثنائية صلاح وماني

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برلين - د ب أ

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واصل نجم كرة القدم المصري الدولي محمد صلاح سطوعه مع ليفربول الإنجليزي وممارسة هوايته في هز الشباك ليقود فريقه إلى فوز ثمين 2 - صفر على لايبزيغ الألماني اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقطع ليفربول خطوة هائلة على طريق التأهل للدور التالي (دور الثمانية) في البطولة، حيث سهلت المباراة من مهمة الفريق في لقاء الإياب.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ، ولكن ليفربول انتفض في الشوط الثاني وحقق الفوز بهدفين سجلهما صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 53 و58.

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