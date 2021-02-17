.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مبابي: الفوز على برشلونة نتيجة عمل توخيل

بيكيه مبابي برشلونة باريس
مبابي متجاوزاً الإسباني جيرارد بيكيه في مباراة يوم الثلاثاء

مبابي: الفوز على برشلونة نتيجة عمل توخيل

متابع الغاء المتابعة

برشلونة - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أكد المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي أن ما قدمه فريقه باريس سان جيرمان أمام برشلونة مساء الثلاثاء في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هو نتيجة للعمل المتواصل بالفريق.

وسجل مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود سان جيرمان إلى قلب تأخره بهدف أمام مضيفه برشلونة الإسباني لفوز كبير وتاريخي 4 - 1 على الفريق الكاتالوني، وهذا الفوز هو الأول لأي فريق فرنسي على برشلونة في عقر داره باستاد "كامب نو" على مدار تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي: إنها مسألة استمرار، المدرب أدى عملا رائعا منذ توليه تدريب الفريق. ولكنه واصل عمل المدرب توماس توخيل الذي سبق له أن بدأ عملا استثنائيا معنا.

وكان الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو تولى منصب المدير الفني لسان جيرمان قبل أسابيع قليلة خلفا للألماني توماس توخيل الذي قاد الفريق لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي.

وأكد مبابي: لم نصل بعد لقمة مستوانا رغم المستوى الرائع الذي قدمناه في مباراة برشلونة. ولكننا سنواصل تطوير مستوانا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد