مبابي: الفوز على برشلونة نتيجة عمل توخيل

أكد المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي أن ما قدمه فريقه باريس سان جيرمان أمام برشلونة مساء الثلاثاء في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هو نتيجة للعمل المتواصل بالفريق.

وسجل مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود سان جيرمان إلى قلب تأخره بهدف أمام مضيفه برشلونة الإسباني لفوز كبير وتاريخي 4 - 1 على الفريق الكاتالوني، وهذا الفوز هو الأول لأي فريق فرنسي على برشلونة في عقر داره باستاد "كامب نو" على مدار تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي: إنها مسألة استمرار، المدرب أدى عملا رائعا منذ توليه تدريب الفريق. ولكنه واصل عمل المدرب توماس توخيل الذي سبق له أن بدأ عملا استثنائيا معنا.

وكان الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو تولى منصب المدير الفني لسان جيرمان قبل أسابيع قليلة خلفا للألماني توماس توخيل الذي قاد الفريق لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي.

وأكد مبابي: لم نصل بعد لقمة مستوانا رغم المستوى الرائع الذي قدمناه في مباراة برشلونة. ولكننا سنواصل تطوير مستوانا.