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نبأ سار لجماهير ريال مدريد بشأن مستقبل غاريث بيل

غاريث بيل
الويلزي غاريث بيل

نبأ سار لجماهير ريال مدريد بشأن مستقبل غاريث بيل

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لندن - أ ف ب

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لا يشارك النجم الويلزي غاريث بيل بالكثير من المباريات مع فريقه الجديد القديم توتنهام الإنجليزي، لأنه اقترب من نهاية مسيرته المليئة بالألقاب، بحسب ما ذكر وكيل أعماله جوناثان بارنيت الأربعاء.

وكان الجناح السريع قد عاد إلى توتنهام على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني في سبتمبر الماضي.

لكن اللاعب الأعسر البالغ "31 عاما" شارك مرتين فقط من أصل 22 مباراة في تشكيلة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وشكّك مورينيو الأسبوع الماضي بتعليق لبيل على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبر فيه أنه بصحة جيدة، برغم عدم توافره لخوض مباراة في مسابقة الكأس خسرها فريقه ضد إيفرتون.

وعن سبب عدم مشاركة بيل كثيرا بعد عودته إلى توتنهام، قال بارنيت في مؤتمر أعمال حول صناعة كرة القدم: اقترب من نهاية مسيرته. حقا، يجب أن تسألوا مورينيو عن ذلك.

ودافع بارنيت عن مشوار لاعبه الاحترافي المتوج مرتين بلقب الدوري الاسباني واربع مرات في دوري أبطال أوروبا: عندما يقولون ماذا حصل له؟ لقد أحرز ألقابا في الخارج أكثر من أي لاعب بريطاني في التاريخ.

تابع: لقد حقق مكاسب مادية وفيرة ويملك ما يكفي من المال لبقية حياته. طريقة عيشه جيدة، وهذا ما حصل له.

وانضم بيل إلى توتنهام بعمر السابعة عشرة قادما من ساوثمبتون في 2007، قبل أن ينتقل بصفقة ضخمة إلى سانتياغو برنابيو بعدها بست سنوات.

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