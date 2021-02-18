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أتلتيكو يهدر نقطتين ثمينتين بتعادله مع ليفانتي

أتلتيكو مدريد سواريز ليفانتي
سواريز في محاولة هجومية على مرمى أصحاب الأرض

أتلتيكو يهدر نقطتين ثمينتين بتعادله مع ليفانتي

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مدريد - د ب أ

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أهدر أتلتيكو مدريد نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، عقب تعادله بهدف لمثله مع مضيفه ليفانتي يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية للمسابقة.

وتقدم ليفانتي بهدف مباغت عن طريق المقدوني إينيس بردهي في الدقيقة 17، فيما تعادل ماركوس يورينتي لأتلتيكو في الدقيقة 37.

ظل أتلتيكو، الذي تعادل للمرة الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، في الصدارة برصيد 55 نقطة، بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد، علما أنه مازال يمتلك مباراة مؤجلة أخرى، فيما ارتفع رصيد ليفانتي إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

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