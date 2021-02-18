بايرن ميونخ يعزل بافارد عن الفريق

أعلن ناي بايرن ميونخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، يوم الخميس، أن بنيامين بافارد، مدافع الفريق، دخل الحجر الصحي بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بايرن أن اللاعب بحالة جيدة، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.

وبذلك، يغيب بافارد عن مباراة الفريق أمام آينتراخت فرانكفورت يوم السبت، وأيضا عن مواجهة فريق لاتسيو الإيطالي يوم 23 فبراير الحالي في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وأصبح بافارد سادس لاعب في بايرن تتأكد إصابته بفيروس كورونا. والخمسة الأخرون هم نيكلاس شوله وتوماس مولر وليون غوريتسكا، وخافي مارتينيز، وجوشوا زيركزي، الذي يلعب حاليا في بارما.