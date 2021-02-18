خطأ بنتاكور يشعل غضب بيرلو

انتاب أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس الغضب من تقديم فريقه هدفا مبكرا لبورتو ليخسر بطل إيطاليا 2-1 أمام مضيفه في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

ومنح مهدي طارمي التقدم للفريق البرتغالي بعد 63 ثانية من البداية عندما أخطأ رودريغو بنتاكور لاعب يوفنتوس في تمرير الكرة لتصل إلى مهاجم صاحب الأرض ليهز الشباك من مدى قريب.

وأبلغ بيرلو شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا : قمنا بالاستعداد للمباراة جيدا وبشكل مختلف تماما عما حدث خلالها. لم يكن هذا النهج الذي نريد تطبيقه، لكن عندما تتأخر بهدف بعد دقيقة تصبح الأمور أصعب.

وتابع: كنا نعلم أن بورتو يغلق المساحات جيدا وكان الأداء الذي أراد تقديمه وقدمنا ذلك إليه على طبق من فضة.

وأضاف موسى ماريغا الهدف الثاني بعد 23 ثانية من الشوط الثاني قبل أن يقلص فيدريكو كييزا الفارق قرب النهاية ليمنح يوفنتوس هدفا ثمينا خارج ملعبه لكن بعد أداء مخيب من بطل إيطاليا.

وقال بيرلو: النهج كان خاطئا بعد أول دقيقة. عندما تهتز شباكك بمثل هذه الطريقة فمن الطبيعي أن تشعر بالقلق وتفقد ثقتك وهو ما لا يجب حدوثه في دور الستة عشر.

وشاهد سيرجيو كونسيساو أداء دفاعيا جيدا من فريقه رغم أن هدف كييزا كان الأول في شباك فريقه بعد خمس مباريات في دوري الأبطال.

لكن المدرب لن يسافر مع فريقه إلى تورينو للحفاظ على تفوقه البسيط في الإياب في التاسع من مارس.

وقال كونسيساو: يجب أن نكون أقوى في الدفاع، ستكون مباراة مختلفة. يوفنتوس يجب أن يعود، لكن هذا لا يعني أننا سنذهب إلى هناك ونكتفي بالدفاع. سنرى من سيلعب وهل إمكانات اللاعبين مختلفة.