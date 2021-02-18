دورتموند يسقط إشبيلية في أمسية هالاند

سجل المهاجم النرويجي الشاب إيرلنغ هالاند هدفين وصنع هدفا ليقلب بوروسيا دورتموند الألماني تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير 3 - 2 على مضيفه إشبيلية الإسباني يوم الأربعاء في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) بدوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.

ووضع دورتموند قدما في دور الثمانية للبطولة قبل مباراة الإياب على ملعبه في التاسع من مارس المقبل.

ونال دورتموند دفعة معنوية هائلة من الفوز في مباراة اليوم بعدما عانى في الأسابيع الماضية بالدوري الألماني (بوندسليغا)، والذي تراجع فيه إلى المركز السادس بفارق 16 نقطة عن المتصدر بايرن ميونخ.

وكان إشبيلية هو البادئ بالتسجيل عن طريق خيسوس فيرنانديز (سوسو) في الدقيقة السابعة، ولكن دورتموند رد بثلاثة أهداف في غضون 24 دقيقة حيث سجل محمود داوود هدف التعادل في الدقيقة 19 ثم أحرز هالاند هدفين في الدقيقتين 27 و43.

وفي الشوط الثاني، حافظ دورتموند على انتصاره وإن سجل البديل لوك دي يونغ هدف إشبيلية الثاني في الدقيقة 84.