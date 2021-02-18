غوارديولا: لا نهتم بجدول ترتيب الدوري

أعرب الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن سعادته بعدم تعامل فريقه باستهانة مع أي منافس.

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه إيفرتون 3 - 1 مساء الأربعاء ليعزز صدارته للدوري الإنجليزي موسعا الفارق مع جاره مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني في المسابقة إلى عشر نقاط قبل آخر 14 مرحلة بالمسابقة.

وحقق مانشستر سيتي الفوز الثاني عشر له على التوالي بالدوري الإنجليزي وهو السابع عشر (رقم قياسي) على التوالي للفريق في مختلف البطولات.

وقال غوارديولا : عندما تفوز بكثير من المباريات، يرغب الجميع في الفوز عليك ، وهو أمر صعب. لم أر أن الفريق يفكر في جدول المسابقة وترتيب الفريق. تحدثنا بهذا الشأن. نحن هنا للدفاع عن صدارتنا. التركيز كله ينصب على النقاط الثلاثة.

وأضاف: ما زالت هناك 42 نقطة يمكن المنافسة عليها. نحن في منتصف فبراير. الآن، نحصل على راحة لأيام قليلة فهناك العديد من المباريات.