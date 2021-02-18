محرز: نفكر فقط في أرسنال

أكد نجم كرة القدم الجزائري الدولي رياض محرز لاعب مانشستر سيتي أن مواصلة الانتصارات وتسجيل الأهداف يمنح الفريق مزيدا من الثقة ويجعله بوضع أفضل.

وسجل محرز الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي في المباراة التي فاز فيها على مضيفه إيفرتون 3 - 1 مساء الأربعاء بالدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر سيتي الفوز الثاني عشر له على التوالي بالدوري الإنجليزي وهو السابع عشر (رقم قياسي) على التوالي للفريق في مختلف البطولات.

وقال محرز: كان عرضا جيدا. لعبنا بشكل جيد مجددا. عندما تواصل الانتصارات وتسجيل الأهداف ، تنمو الثقة في الفريق. هذا صعب على المنافس. نحن في فترة رائعة.

ولكن محرز استنكر ما يتردد بأن السباق على لقب الدوري الإنجليزي حسم بالفعل.

وقال محرز: لا أعلم شيئا بشأن حسم اللقب. نفكر فقط في المباراة المقبلة أمام أرسنال.