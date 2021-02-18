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يوفنتوس يكشف طبيعة إصابة كيليني

كيليني خرج مصاباً أمام بورتو

يوفنتوس يكشف طبيعة إصابة كيليني

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تورينو - رويترز

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أعلن يوفنتوس بطل إيطاليا يوم الخميس، أن الفحوص استبعدت إصابة عضلية للمدافع جيورجيو كيليني بعد أن خرج مصابا خلال الهزيمة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام بورتو.

واستبدل المدافع البالغ من العمر 36 عاما بعد مرور 35 دقيقة من المباراة التي خسرها يوفنتوس 2-1 في ذهاب دور الستة عشر في البرتغال الأربعاء لكن الفحوص استبعدت تعرضه لإصابة خطيرة.

وقال النادي في بيان: خضع كيليني لفحص بالأشعة صباح يوم الخميس استبعد تعرضه لإصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى. سيتم تقييم حالته يوميا.

وشارك كيليني بشكل نادر مع يوفنتوس خلال أربعة أشهر بين أكتوبر ويناير بسبب إصابة لكنه خاض آخر خمس مباريات لفريقه كاملة في الدوري.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الرابع في الدوري الإيطالي وسيسعى لتعويض الأداء المخيب في بورتو عندما يستضيف كروتوني يوم الاثنين.

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