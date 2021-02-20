إلتشي يستعيد ذاكرة الانتصارات بعد 17 مباراة

استعاد فريق إلتشي مذاق الانتصارات من جديد في الدوري الإسباني لكرة القدم وتغلب على إيبار 1 - صفر يوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة.

وحسم إلتشي المباراة بهدف وحيد سجله دانييل بيدرو كالفو في الدقيقة 33، ليفتقد إيبار مذاق الانتصار للمباراة السابعة على التوالي.



وحقق إلتشي الانتصار الأول خلال آخر 17 مباراة بالدوري الإسباني ليرفع رصيده إلى 21 نقطة متساويا في ذلك مع إيبار.



وكان الانتصار في مباراة اليوم هو الرابع لإلتشي في الموسم الحالي للدوري الإسباني، مقابل تسع هزائم وتسعة تعادلات، بينما تلقى إيبار الهزيمة الحادية عشرة له مقابل أربعة انتصارات وتسعة تعادلات.