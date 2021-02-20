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إيفرتون يهزم ليفربول وينهي انتظاراً دام 21 عاماً

إيفرتون ليفربول
إيفرتون سجل هدفيه على مدار الشوطين

إيفرتون يهزم ليفربول وينهي انتظاراً دام 21 عاماً

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ليفربول - د ب أ

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ضاعف إيفرتون معاناة ليفربول وألحق به الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث تغلب عليه في عقر داره بملعب "أنفيلد" 2 - صفر يوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.

وحسم إيفرتون مباراة ديربي الميرسيسايد أمام ليفربول بهدفين سجلهما ريشارليسون في الدقيقة الثالثة وجيلفي سيغوردسون من ضربة جزاء في الدقيقة 83، لينهى انتظارا دام أكثر من 21 عاما، إذ حقق الانتصار الأول له على ملعب أنفيلد منذ عام 1999.

وقبل مباراة السبت، أخفق إيفرتون في تحقيق أي انتصار طوال 23 مباراة أمام ليفربول، حيث شهدت 12 انتصارا لليفربول و11 تعادلا.

وارتفع رصيد إيفرتون إلى 40 نقطة في المركز السابع متأخرا بفارق الأهداف فقط، خلف ليفربول صاحب المركز السادس، والذي أخفق بذلك في تحقيق الفوز خلال آخر ست مباريات خاضها على ملعبه.

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