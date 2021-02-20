بايرن يتعرض إلى هزيمة مفاجئة أمام آينتراخت فرانكفورت

تعرض حامل اللقب بايرن ميونخ لكبوة جديدة في الدوري الألماني لكرة القدم وخسر أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت 1 - 2 يوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.



وأنهى آينتراخت فرانكفورت الشوط الأول للمباراة متقدما بهدفين سجلهما دايتشي كامادا وأمين يونس في الدقيقتين 12 و31 ثم رد بايرن ميونخ بهدف وحيد في الشوط الثاني سجله النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 53 .



وتجمد رصيد بايرن ميونخ في الصدارة عند 49 نقطة بفارق خمس نقاط أمام لايبزيغ صاحب المركز الثاني، الذي يمكنه تقليص الفارق عبر مباراته في المرحلة نفسها المقررة أمام هيرتا برلين الأحد، بينما رفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف فولفسبورغ.



وجاءت هزيمة بايرن بعد أن سقط في فخ التعادل أمام أرمينيا بيليفيد 3 - 3 يوم الاثنين الماضي في المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة.