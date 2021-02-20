تشيلسي يتعثر بالتعادل مع ساوثهامبتون

فقد تشيلسي نقطتين ثمينتين بالدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد تعادله 1-1 مع مضيفه ساوثهامبتون يوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.



وتقدم ساوثهامبتون بهدف سجله تاكومي مينامينو في الدقيقة 34، وتعادل تشيلسي بهدف سجله ماسون مونت في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.



ورفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع، بشكل مؤقت انتظارا لما ستسفر عنه بقية مباريات هذه الجولة، كما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر.



وهذه هي أول نقطة يحصدها ساوثهامبتون بعد الخسارة في ست مباريات متتالية بالدوري، فيما أصبح هذا التعادل هو الأول لتشيلسي بعد أربعة انتصارات متتالية.