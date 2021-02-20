توخيل: لاعبو تشيلسي افتقدوا "الحسم والحدة"

اعترف توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي بخيبة أمله إزاء افتقاد لاعبيه الحدة والحسم المطلوبين أمام مرمى المنافس، وذلك خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق مع ساوثهامبتون 1 - 1 يوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وقال توخيل عقب المباراة: سيطرنا على الكرة بشكل جيد في نصف ملعب المنافس، لكننا افتقدنا الجودة في آخر 20 مترا، هذه هي الحقيقة.



وأضاف: افتقدنا التصميم وروح المنافسة وأهدرنا فرص انفراد. في ظل هذه السيطرة والهجمات المرتدة، تكون المشكلة واضحة عندما تحتاج إلى ضربة جزاء من أجل التسجيل.



وافتتح تاكومي مينامينو التسجيل لساوثهامبتون في الدقيقة 33 ثم أدرك تشيلسي التعادل، بهدف أحرزه ماسون مونت في الدقيقة 54 من ضربة جزاء.



ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر، مقابل 43 نقطة لتشيلسي في المركز الرابع.