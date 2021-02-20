دراغان ستويكوفيتش مدرباً جديداً لمنتخب صربيا

استعان الاتحاد الصربي لكرة القدم بالدولي السابق دراغان ستويكوفيتش للإشراف على المنتخب الوطني بهدف قيادته إلى نهائيات مونديال كأس العالم 2022 وذلك بحسب ما أعلن الجمعة نائب رئيسه ماركو بانتيليتش.

وسيحل ستويكوفيتش بدلا من ليوبيشا تومباكوفيتش الذي أقيل من منصبه في ديسمبر على خلفية فشل المنتخب في التأهل لكأس أوروبا 2020 التي أرجئت الصيف المنصرم لعام بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "تانيوغ" عن نائب رئيس الاتحاد بانتيليتش قوله: رغم أنه ما زال هناك حاجة لحل المسائل الفنية، الصفقة قد أبرمت. دراغان ستويكوفيتش هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني الصربي. كاشفا أن ابن الـ55 عاما سيُقدم إلى وسائل الإعلام الأسبوع المقبل.

ودافع ستويكوفيتش عن ألوان المنتخب اليوغوسلافي سابقا في 84 مباراة بين 1983 و2001، وكان أحد أوائل النجوم الأوروبيين الذين ينتقلون للعب في اليابان حيث أمضى لاعب الوسط ثمانية أعوام مع ناغويا غرامبوس، ولعب هناك تحت إشراف المدرب الفرنسي الشهير أرسين فينغر.

وبعد اعتزاله اللعب، تولى لاعب مرسيليا الفرنسي السابق مهمة رئيس نادي النجم الأحمر لكن لفترة وجيزة قبل الانتقال الى التدريب.

وعاد إلى ناغويا غرامبوس كمدرب بين 2008 و2013، ثم تولى من 2016 حتى 2020 مهمة الإشراف على غوانغزو آر أف الصيني.

ووقعت صربيا التي أقصيت من دور المجموعات في مونديال روسيا 2018، في المجموعة الأولى ضمن تصفيات مونديال 2022 حيث ستواجه كريستيانو رونالدو ورفاقه في البرتغال، إيرلندا، أذربيجان ولوكسمبورغ.