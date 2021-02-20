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كومان يدافع عن نتائج الإسبان السلبية في دوري الأبطال

كومان
برشلونة خسر 4-1 أمام باريس سان جيرمان

كومان يدافع عن نتائج الإسبان السلبية في دوري الأبطال

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برشلونة - رويترز

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كشف رونالد كومان مدرب برشلونة، يوم السبت، أنه من السابق لأوانه الحديث عن تراجع الكرة الإسبانية بعد خسارة فريقه 4-1 على أرضه أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع الماضي وخسارة إشبيلية 3-2 من ضيفه بروسيا دورتوند في البطولة ذاتها.

وفازت الأندية الإسبانية بستة بين آخر عشرة ألقاب لدوري الأبطال في العقد الماضي، لكن نتائج الأسبوع الماضي، خاصة انهيار برشلونة أمام باريس سان جيرمان بعد ستة شهور من هزيمت المذهلة أمام بايرن ميونيخ 8-2 أدت إلى مناقشات حول تراجع اللعبة في البلاد.

وقال كومان قبل استضافة قادش في الدوري المحلي الأحد: هذه لحظة منفصلة يمكن إرجاعها إلى عدة أسباب. من السهل للغاية استنتاج أن الكرة الإسبانية تسير نحو التدهور. لم يلعب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مباراتيهما بعد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ولا يمكن استخلاص استنتاجات من هذا القبيل.

وسيستضيف أتلتيكو فريق تشيلسي، بينما سيزور ريال مدريد أتلانتا الإيطالي الأسبوع المقبل.

وبعد معاناة برشلونة من انخفاض معنوياته عقب الخسارة المدوية أمام باريس سان جيرمان، وجه النادي الكتالوني اهتمامه للبحث عن انتصاره الثامن على التوالي في الدوري عندما يستضيف قادش، وقال كومان إن اللاعبين جاهزون للرد.

وأضاف المدرب الهولندي: لم ينته العالم بعد هزيمة واحدة. يجب أن نحلل أخطاءنا ونحاول تطوير الأمور، نحتاج للحديث والتدريب. فقدنا الكثير من الكرات، ونحتاج للأداء بالمزيد من القوة. أتمنى أن يستمد اللاعبون القوة من ذلك والفوز بالمباراة لاستعادة الثقة. أفضل شيء بعد أي خسارة خوض مباراة اخرى وتحقيق نتيجة جيدة، نحن نسير بشكل جيد في الدوري ولا يزال لدينا الطموح. ندرك ما حدث ويجب أن نرد.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 46 نقطة من 22 مباراة، متأخرا بفارق تسع نقاط عن أتلتيكو وثلاث عن ريال مدريد الذي خاض مباراة أكثر.

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