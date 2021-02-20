كونتي يتوقع مباراة مختلفة في ديربي ميلان

يتوقع أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان أن مباراة قمة ميلان بين متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وملاحقه المباشر الأحد ستكون مختلفة عن المواجهات الأخيرة بين قطبي المدينة نظرا لتنافسهما على اللقب هذه المرة.



ويتصدر إنتر الدوري بفارق نقطة واحدة عن ميلان قبل المباراة التي ستقام في سان سيرو، في أول موسم يشهد هذه الإثارة في سباق الفوز باللقب منذ سنوات.



وهذه أول مرة يتصدر فيها إنتر البطولة في النصف الثاني من الموسم منذ مايو 2010، آخر موسم فاز فيه باللقب، ويدرك كونتي مدى أهمية مباراة القمة، حيث يسعى فريقه لإنهاء غيابه عن اللقب.



وقال كونتي في مؤتمر صحافي: ستكون مباراة قمة مختلفة مقارنة بمباريات الفريقين في السنوات الأخيرة، لأنها تتعلق بمن سيتصدر البطولة، الفريقان في المركزين الأول والثاني، وأعتقد أن ميلان في مركز رائع الآن. لقد تطور الفريق كثيرا والفوز عليه الآن سيعني الكثير، مازلنا بحاجة للمزيد من العمل والتنظيم. نحتاج للأداء جيدا للفوز عليهم.



ولعب كريستيان إريكسن دورا بارزا مع إنتر الشهر الماضي، بعدما كان في الماضي بعيدا عن الفريق الأول منذ انضمامه للنادي في يناير 2020، وقال كونتي إن لاعب الوسط الدنماركي من المرجح أن يبدأ مباراة الغد، لكنه لم يتخذ قراره بعد بشأن التشكيلة.



وأضاف كونتي: لا أدري إذا كان إريكسن سيلعب. لا يزال يوجد ثلاثة لاعبين مشكوك في مشاركتهم، هو يتطور، الآن لدينا المزيد من الوقت للعمل معه منذ فترة التوقف في عيد الميلاد. لقد أحرز تقدما وأصبح مهما لنا.