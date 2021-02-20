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لويس ألبرتو يمنح لاتسيو نقاط سامبدوريا

لويس ألبرتو لاتسيو
ألبرتو سجل هدفه السابع في المسابقة

لويس ألبرتو يمنح لاتسيو نقاط سامبدوريا

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روما - رويترز

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منح هدف لويس ألبرتو في الشوط الأول الفوز للاتسيو 1-صفر على ضيفه سامبدوريا يوم السبت ليصعد فريق المدرب سيموني إنزاغي إلى المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بانتصاره السابع في ثماني مباريات.

وأرسل سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش زميله لويس ألبرتو في وضع انفراد في الدقيقة 24 وهز لاعب الوسط الشباك محرزا هدفه السابع في الدوري هذا الموسم.

ورغم أن النتيجة توحي أن المباراة كانت متكافئة لم يتعرض لاتسيو لأي مشاكل إذ لم يسدد سامبدوريا أي كرة على المرمى فيما أهدر صاحب الأرض العديد من الفرص.

وقفز لاتسيو فوق يوفنتوس إلى المركز الرابع برصيد 43 نقطة لكن حامل اللقب يواجه كروتوني يوم الاثنين ويملك مباراة أخرى مؤجلة، فيما بقي سامبدوريا في المركز العاشر وله 30 نقطة.

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