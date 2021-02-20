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ليفانتي يهزم أتلتيكو وينعش آمال الريال وبرشلونة

ليفانتي أتلتيكو
ليفانتي رفع رصيده إلى 31 نقطة

ليفانتي يهزم أتلتيكو وينعش آمال الريال وبرشلونة

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مدريد - د ب أ

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وجه ليفانتي ضربة موجعة أخرى لأتلتيكو مدريد وتغلب عليه في عقر داره بملعب "واندا متروبوليتانو" 2 - صفر يوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد أن تعادل الفريقان على ملعب ليفانتي 1 - 1 يوم الأربعاء الماضي في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية بالدوري، حقق ليفانتي فوزا على أتلتيكو مدريد بهدفين سجلهما خوسي لويس موراليس في الدقيقة 30، وخورخي دي فروتوس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

ورفع ليفانتي رصيده إلى 31 نقطة ليصعد إلى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 55 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط أمام ريال مدريد وتسع نقاط أمام برشلونة صاحب المركز الثالث.

وجاءت هزيمة أتلتيكو مدريد في المباراة لتنعش آمال ريال مدريد وبرشلونة في تقليص الفارق عبر المرحلة نفسها، حيث تشهد لقاء ريال مدريد مع بلد الوليد في وقت لاحق يوم ولقاء برشلونة مع قادش الأحد.

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