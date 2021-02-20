مدرب ساوثهامبتون سعيد بالتعادل مع تشيلسي

أبدى رالف هازنهاتل المدير الفني لفريق ساوثهامبتون سعادته بالتعادل مع تشيلسي 1 - 1 في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وقال هازنهاتل: كانت نقطة مهمة بالنسبة لنا، التعادل في مباراة اليوم يعد بمثابة الفوز. وهو يشكل خطوة على طريق العودة لمستوانا الطبيعي. نثق فيما نقدمه. الدوري الإنجليزي مسابقة صعبة. بالنسبة لنا، هو أمر جيد أن نحصد نقطة أمام هذا الفريق القوي.



وجاء التعادل ليقطع سلسلة من ست هزائم متتالية تلقاها ساوثهامبتون في الدوري، ومنها هزيمته الكارثية أمام مانشستر يونايتد صفر - 9.



وافتتح تاكومي مينامينو التسجيل لساوثهامبتون في الدقيقة 33 ثم أدرك تشيلسي التعادل بهدف أحرزه ماسون مونت في الدقيقة 54 من ضربة جزاء.



ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 43 نقطة لتشيلسي في المركز الرابع.