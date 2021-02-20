هالاند يتألق في فوز دورتموند العريض على شالكه

حقق بوروسيا دورتموند انتصارا كبيرا خارج ملعبه وتغلب على مضيفه شالكه 4 - صفر اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين دورتموند بفضل كبير في الفوز للنجم إيرلينغ هالاند الذي سجل ثنائية ليقود الفريق إلى الانتصار الــ11 له هذا الموسم مقابل ثماني هزائم وثلاثة تعادلات.

وسجل هالاند هدفيه في الدقيقتين 45 و79 بينما جاء الهدفان الآخران للفريق في الدقيقتين 42 و60 وسجلهما جادون سانشو ورافاييل غوريرو.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد شالكه عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.