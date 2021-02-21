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أتالانتا ينذر ريال مدريد برباعية في مرمى نابولي

أتالانتا
نابولي حقق فوزه الثالث في المباريات الخمس الأخيرة

أتالانتا ينذر ريال مدريد برباعية في مرمى نابولي

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روما - د ب أ

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تقدم أتالانتا للمركز الرابع بشكل مؤقت بترتيب بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه 4 - 2 على ضيفه نابولي يوم الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة، في إنذار يعد لضيفه ريال مدريد في لقائهما المرتقب يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وبادر أتالانتا بالتسجيل عبر لاعبه دوفان زاباتا في الدقيقة 52، لكن سرعان ما تعادل بيوتر زيلينسكي لمصلحة نابولي في الدقيقة 58، وأعاد روبن جوسيتس التقدم لأتالانتا، عقب إحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 64، ثم أضاف زميله لويس مورييل الهدف الثالث في الدقيقة 71.

وأشعل نابولي المباراة من جديد، بعدما قلص الفارق بهدف عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل جوسيتس هدفا عكسيا لمصلحة الضيوف في الدقيقة 76، غير أن كريستيان روميرو قضى على آمال نابولي في حصد نقطة التعادل على الأقل، بتسجيله الهدف الرابع لمصلحة أتالانتا في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة، برهن أتالانتا على جاهزيته التامة للقائه القاري المرتقب أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء القادم في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وارتفع رصيد أتالانتا، الذي حقق فوزه الثالث في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، إلى 43 نقطة في المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفي المقابل، تجمد رصيد نابولي، الذي تلقى خسارته الثامنة في المسابقة خلال الموسم الحالي، والثالثة في لقاءاته الخمسة الأخيرة، عند 40 نقطة في المركز السابع ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.

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