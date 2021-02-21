زيدان يرفض المخاطرة ببنزيمة أمام أتالانتا

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أنه لن يخاطر بأي شكل بالمهاجم كريم بنزيمة عندما يلعب في ضيافة أتالانتا في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء المقبل رغم واقع افتقاره للعديد من الخيارات الهجومية.



وكان بنزيمة، هداف ريال برصيد 17 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، ضمن تسعة لاعبين غائبين عن التشكيلة بسبب الإصابة خلال الفوز 1-صفر على ريال بلد الوليد في الدوري الإسباني يوم السبت، ليتقلص الفارق مع أتلتيكو مدريد المتصدر إلى ثلاث نقاط.



ولم يكن أمام زيدان سوى المهاجم الوحيد ماريانو دياز أمام بلد الوليد في ظل غياب بنزيمة والثنائي الهجومي إيدن هازارد ورودريغو، وسيغيب اللاعبان عن الرحلة إلى إيطاليا بسبب الإصابة.



وقال زيدان للصحافيين: لن نخاطر بأي شكل ببنزيمة لأن الطريق لا يزال طويلا هذا الموسم ويتبقى الكثير من المباريات، إذا كان على ما يرام سيسافر معنا، وإذا لم يكن كذلك فلن يسافر. لن نخاطر بأي شكل. ربما لو كانت هذه المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أو آخر مباراة في موسم الدوري وننافس على اللقب لقررنا مشاركته لكن الطريق لا يزال طويلا.

وذكرت صحيفة ماركا يوم السبت حدوث 41 إصابة في ريال مدريد هذا الموسم، إلى جانب غياب خمسة لاعبين عن مباريات بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد وغاب 20 لاعبا عن الملاعب وابتعدوا عن 146 مباراة في الإجمالي.



ولم يكن أمام ريال سوى 12 لاعبا جاهزا من الفريق الأول لمواجهة بلد الوليد، واضطر زيدان إلى الاعتماد على فريق الرديف لملء مقاعد البدلاء، ومنهم الثنائي الشاب هوغو دورو وسيرجيو أريباس وشارك اللاعبان كبديلين.