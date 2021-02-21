سولشاير يدخل العزل الصحي قبل لقاء نيوكاسل

أكد نادي مانشستر يونايتد أن مسؤولي التطوير نيكي بات ومارك ديمسي سينضمان إلى المدرب أولي غونار سولشاير خلال مباراة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام نيوكاسل يونايتد في وقت لاحق يوم الأحد، بعد أن اضطر أفراد الطاقم التدريبي للنادي إلى الدخول في عزل صحي.



ولم يكشف يونايتد إن كانت نتائج فحوص أفراد الطاقم الفني جاءت إيجابية أم عكس ذلك.



وقالت وسائل إعلام بريطانية إن اللاعبين لا علاقة لهم بهذا، بينما قال النادي إن المباراة أمام الضيف نيوكاسل ستقام في موعدها دون تغيير.



وقال يونايتد في بيان: مباراتنا على أرضنا في الدوري الممتاز أمام نيوكاسل يونايتد في ملعب أولد ترافورد ستنطلق في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.



ويحتل يونايتد المركز الثاني بين فرق الدوري الممتاز العشرين متخلفا بفارق 10 نقاط عن جاره مانشستر سيتي المنفرد بالصدارة، والذي سيواجه أرسنال اللندني في هذه الجولة في وقت لاحق.