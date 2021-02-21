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مانشستر سيتي يعبر أرسنال بهدف ستيرلنغ

ستيرلنغ سيتي أرسنال
ستيرلنغ لحظة تسجيله هدف المباراة

مانشستر سيتي يعبر أرسنال بهدف ستيرلنغ

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لندن - د ب أ

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تقدم مانشستر سيتي خطوة جديدة نحو استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي فقده في الموسم الماضي، بعدما تغلب بهدف دون رد على مضيفه أرسنال يوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.

وتقمص رحيم ستيرلينغ دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة الثانية، ليكبد أرسنال خسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، ويقود فريقه لحصد فوزه الثامن عشر على التوالي بمختلف المسابقات.

وواصل مانشستر سيتي، الذي حقق فوزه الثالث عشر على التوالي في البطولة، التحليق في صدارة المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 59 نقطة، في حين تجمد رصيد أرسنال، الذي تلقى خسارته الحادية عشرة في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند 34 نقطة في المركز العاشر.

ويرجع آخر تعثر لمانشستر سيتي إلى 15 ديسمبر الماضي، حينما تعادل 1 - 1 مع ضيفه ويست بروميتش ألبيون بالمرحلة الثالثة عشرة للدوري الإنجليزي.

ويأتي هذا الفوز ليمنح مانشستر سيتي دفعة معنوية لا بأس بها، قبل لقائه مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني يوم الأربعاء القادم في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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