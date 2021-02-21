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مورينيو يشعر بـ"الأسف" بعد تراجع نتائج توتنهام

توتنهام مورينيو
توتنهام بقي في المركز التاسع

مورينيو يشعر بـ"الأسف" بعد تراجع نتائج توتنهام

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لندن - د ب أ

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أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق توتنهام هوتسبير عن خيبة أمله لاستمرار تراجع نتائج الفريق ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الفترة الأخيرة.

وقال مورينيو عقب المباراة: أشعر بالحزن بالطبع، ينتابني إحساس بأن النتيجة كان يجب أن تكون مختلفة عطفا لما قدمناه خاصة في الشوط الثاني، خط دفاعهم كان رائعا. العمق الدفاعي لديهم جعل المباراة صعبة للغاية بالنسبة لنا. بدأنا المباراة بخطأ وبدأنا الشوط الثاني بشكل آخر.

وأضاف مدرب توتنهام: الفريق في الشوط الثاني كان يحاول القيام بكل شيء. لقد أتيحت لنا الفرص، سددنا الكرة في القائم، وقمنا بتمريرات عرضية رائعة في مواجهة المرمى، لقد كان لدينا مواقع تسديد سهلة للتسجيل، لذا كان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف.

وواصل توتنهام نتائجه المتراجعة في المسابقة، عقب تلقيه هزيمته الخامسة في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، بعد خسارته 1 - 2 أمام مضيفه وست هام يونايتد يوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين للدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد توتنهام عند 36 نقطة في المركز التاسع، بفارق تسع نقاط خلف وست هام، صاحب المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، علما أن الفريق الأبيض مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

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