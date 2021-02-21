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وزير الصحة البريطاني ينفي استضافة بلاده ليورو 2020

مات هانكوك
مات هانكوك وزير الصحة البريطاني

وزير الصحة البريطاني ينفي استضافة بلاده ليورو 2020

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لندن - رويترز

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لا يعتقد مات هانكوك وزير الصحة البريطاني يوم الأحد أن بلاده عرضت استضافة بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم المؤجلة الى العام الحالي، كما ورد في بعض التقارير الإعلامية.

وقالت صنداي تايمز إن بريطانيا ألمحت إلى أنها يمكن أن تستضيف مباريات البطولة المقرر إقامتها عبر أنحاء أوروبا نظرا لتقدمها في توزيع لقاح كورونا ما يسمح لها بعودة الجمهور إلى الملاعب قبل دول أخرى.

وردا على سؤال حول التقرير الذي أوردته سكاي نيوز قال هانكوك: لم أشاهد أي شيء عن هذا الموضوع. أعتقد أن هذا غير صحيح.

وستقام البطولة بين شهري يونيو ويوليو من العام الحالي في 12 مدينة عبر القارة.

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