وزير الصحة البريطاني ينفي استضافة بلاده ليورو 2020

لا يعتقد مات هانكوك وزير الصحة البريطاني يوم الأحد أن بلاده عرضت استضافة بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم المؤجلة الى العام الحالي، كما ورد في بعض التقارير الإعلامية.



وقالت صنداي تايمز إن بريطانيا ألمحت إلى أنها يمكن أن تستضيف مباريات البطولة المقرر إقامتها عبر أنحاء أوروبا نظرا لتقدمها في توزيع لقاح كورونا ما يسمح لها بعودة الجمهور إلى الملاعب قبل دول أخرى.



وردا على سؤال حول التقرير الذي أوردته سكاي نيوز قال هانكوك: لم أشاهد أي شيء عن هذا الموضوع. أعتقد أن هذا غير صحيح.

وستقام البطولة بين شهري يونيو ويوليو من العام الحالي في 12 مدينة عبر القارة.

