وست هام يتغلب على توتنهام وينتزع المركز الرابع

صعد وست هام إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على توتنهام 2 -1 يوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.

وأنهى وست هام الشوط الأول للمباراة متقدما بهدف وحيد سجله ميشيل أنطونيو في الدقيقة الخامسة وبعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف جيسي لينغارد الهدف الثاني لوست هام قبل أن يرد توتنهام بهدف سجله لوكاس مورا في الدقيقة 64.

ورفع وست هام رصيده إلى 45 نقطة لينتزع المركز الرابع من تشيلسي الذي تعادل مع ساوثهامبتون 1 - 1 يوم السبت في المرحلة نفسها، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 36 نقطة في المركز التاسع بعد أن تلقى الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري.