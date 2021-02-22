أستون فيلا "يحقق" في تسريب خبر إصابة نجمه

كشف دين سميث مدرب أستون فيلا أن فريقه سيحقق في ملابسات تسرب خبر إصابة قائده وصانع اللعب جاك غريليش إلى وسائل التواصل الاجتماعي قبل المباراة التي انتهت بهزيمة الفريق الأحد 2-1 أمام ضيفه ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وغاب غريليش عن المباراة بسبب إصابة خفيفة في الساق بينما قال سميث بعد المباراة إن جاك شعر بشيء من عدم الارتياح خلال التدريب وإن المشكلة لا علاقة لها بإصابة قديمة، وانتشر نبأ إصابته عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل يوم من المباراة أمام ليستر سيتي.

وقال سميث: أبلغوني أنه يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيغيب عن المباراة، تسرب هذا الخبر من ملعب تدريبنا وسأعرف مصدر ذلك وسأحذر من سرب الخبر، هذا أمر لا نقبله وسنعرف تفاصيله.

ويحتل أستون فيلا المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة من 23 مباراة وسيلتقي السبت المقبل خارج ملعبه مع ليدز يونايتد الذي يحتل المركز 12 برصيد 32 نقطة من 24 مباراة.