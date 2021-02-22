إقالة دي فرانشيسكو من تدريب كالياري

أعلن نادي كالياري الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين إقالة أوزيبيو دي فرانشيسكو من منصب المدير الفني للفريق، بعد تلقى الفريق الهزيمة الــ14 خلال 23 مباراة بالدوري الإيطالي.



وخسر كالياري على ملعبه أمام تورينو صفر - 1 يوم الجمعة الماضي في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري، لتكون الهزيمة الرابعة عشر له مقابل ثلاثة انتصارات وستة تعادلات، ويتجمد رصيد الفريق عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق خمس نقاط خلف تورينو صاحب المركز السابع عشر.



وتردد أن ليوناردو سيمبليسي المدرب السابق لفريق سبال، سيحل مكان دي فرانشيسكو، وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أنه وصل إلى كالياري في وقت مبكر يوم الاثنين.