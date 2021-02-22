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إنجلترا تسمح بعودة الجمهور إلى الملاعب

جماهير توتنهام
صورة سابقة لجماهير توتنهام

إنجلترا تسمح بعودة الجمهور إلى الملاعب

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لندن - د ب أ

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تستعد الجماهير للعودة إلى الفعاليات الرياضية في إنجلترا بدءا من 17 مايو المقبل بحسب خارطة الطريق التي كشف عنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في سبيل تخفيف القيود الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وجرى حظر حضور الجماهير للفعاليات الرياضية في جميع أنحاء إنجلترا منذ ديسمبر.

لكن جونسون كشف عن خطط في مجلس العموم البريطاني لتخفيف قيود مكافحة جائحة كورونا تدريجيا في جميع أنحاء البلاد بشكل متزامن بدلا من القيام بذلك على أساس إقليمي.

وبدءا من 17 مايو فإن الفعاليات التي تنظم داخل القاعات، ستقام في حضور 50% من سعة الملعب أو 1000 مشجع بينما الفعاليات التي تنظم في الهواء الطلق ستشهد حضور 50% من سعة الملعب أو 4000 مشجع، بحسب شبكة "سكاي سبورتس".

وبالنسبة للملاعب الأكبر سعة مثل ملاعب كرة القدم فإنه سيتم السماح بحضور ما يصل إلى عشرة آلاف مشجع أو 25% من سعة الملعب.

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