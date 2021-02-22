انخفاض حالات الإصابة بـ"كورونا" في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن حالتين جديدتين فقط للإصابة بفيروس كورونا في أحدث جولة من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لتواصل حالات الإصابة انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي.



وكشفت رابطة الدوري الممتاز في بيان أن 2633 من اللاعبين والأطقم الفنية خضعوا لاختبارات بين 15 و21 فبراير، فيما ثبت إصابة حالتين فقط.



وشهدت الحالات الإيجابية تراجعا حادا في الدوري الممتاز منذ أن بلغت ذروتها بتسجيل 36 حالة في بداية يناير حين أعادت بريطانيا فرض إجراءات العزل العام.