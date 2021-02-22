.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

انخفاض حالات الإصابة بـ"كورونا" في الدوري الإنجليزي

برايتون توتنهام
الفحوصات كشفت عن حالتي إصابة بالفيروس فقط

انخفاض حالات الإصابة بـ"كورونا" في الدوري الإنجليزي

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن حالتين جديدتين فقط للإصابة بفيروس كورونا في أحدث جولة من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لتواصل حالات الإصابة انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي.

وكشفت رابطة الدوري الممتاز في بيان أن 2633 من اللاعبين والأطقم الفنية خضعوا لاختبارات بين 15 و21 فبراير، فيما ثبت إصابة حالتين فقط.

وشهدت الحالات الإيجابية تراجعا حادا في الدوري الممتاز منذ أن بلغت ذروتها بتسجيل 36 حالة في بداية يناير حين أعادت بريطانيا فرض إجراءات العزل العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس
تناولوا اللقاح المتوفر ولا تنتظروا.. فاوتشي يحذر تناولوا اللقاح المتوفر ولا تنتظروا.. فاوتشي يحذر

الأكثر قراءة

وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا
وفاة رجل أعمال مصري كبير وفاة رجل أعمال مصري كبير
مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا
آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا
تطورات كورونا يوسف شعبان.. الحالة متراجعة تطورات كورونا يوسف شعبان.. الحالة متراجعة
سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة

قبل أن تذهب

حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا
حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا

اكتشف المزيد